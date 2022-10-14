"Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta 'hakça paylaşım' diyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı çerçevesinde Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin eş başkanlığında Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı'nı gerçekleştireceklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Ticaret, medya ve iletişim, kültür, insani yardımlar gibi değişik alanlarda 12 belge imzalayacağız. Bunlardan bir tanesi ortak bildiri, 11 tanesi de anlaşma." dedi.

Çavuşoğlu, geçen yıl Türkiye'de tarihinin en kötü orman yangınlarını yaşadıklarını ve bu yıl da Marmaris'te yangınların çıktığını belirterek, Katar'ın hemen Türkiye'nin imdadına koştuğunu ve yardım elini uzattığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, bu nedenle mevkidaşına teşekkür etti.

Ticari ilişkilerin ve karşılıklı yatırımların artarak devam etmesi için birlikte çalışmayı sürdürdüklerini dile getiren Çavuşoğlu, "İkili ticaret hacmimiz hızlı bir şekilde artıyor. Bu senenin ilk 7 ayına baktığımız zaman 1,2 milyar dolar civarında. 2 milyar doları aşacağımızı görüyoruz. Geçen sene 1,6 milyar (dolar) dolayındaydı. Ekonomik iş birliğimizin daha da güçlenmesi için ilk JETCO toplantısını yapma konusunda mutabık kaldık." dedi.

Bölgesel konular ve son gelişmeler hakkında mevkidaşı Al Sani'ye bilgi verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, Ukrayna, küresel enerji krizi, Libya ve Orta Doğu'daki diğer gelişmeleri birlikte ele aldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Filistin davasını birlikte savunmaya devam edeceklerini belirterek, dün Cezayir'de Filistinli gruplar arasında yapılan ulusal uzlaşı konferansının olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyduklarını vurguladı.

"BİZ DOĞU AKDENİZ'DE VE KIBRIS'TA DA 'HAKÇA PAYLAŞIM' DİYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu, Katar'ın Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi çabalarını ve özellikle savaş nedeniyle ortaya çıkan enerji krizinin hafifletilmesi konusundaki katkılarını takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, öte yandan Libya'nın birlik ve bütünlüğünün sağlanması, kalıcı istikrar ve refaha kavuşması için birlikte çalıştıklarını belirterek, "Temennimiz bir an önce yol haritasının belirlenmesi, hukuki altyapının oluşturulmasıyla birlikte şeffaf, özgür bir seçimin gerçekleştirilmesidir." dedi.

Katar'la Suriye'de siyasi sürecin desteklenmesi ve insani konularda eş güdüm halinde olduklarını aktaran Çavuşoğlu, "Biz Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta da 'hakça paylaşım' diyoruz. Dolayısıyla bu konuda da her zaman olumlu adımlar atmaya hazırız ama karşı tarafın da bu yönde aynı fikirde olması gerekiyor ama son zamanlarda gördüğümüz eğilim bu yönde değil. Şunu da söylemek isterim: Biz her zaman Türkiye'nin ve KKTC'nin de Kıbrıs Türk halkının da haklarını savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.