“Doğu Akdeniz’de KKTC’nin haklarını korumaya devam edeceğiz”

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir iftar programında yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz’deki hidokarbon aramalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Dönmez, “Son günlerde kamuoyunda sık sık yer alan bir diğer mesele de Doğu Akdeniz. Büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimiz için Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Doğu Akdeniz’de ülkemizin, milletimizin ve’nin haklarını koruduk, korumaya da devam edeceğiz.” diye konuştu.

Dönmez, yer altındaki kaynakları 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda kullanmak için uyguladıkları politikalardan taviz vermediklerini vurguladı. (BRT/AAA)