“Doğu Akdeniz’de oldu bittiye izin vermeyiz”

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin onay vermediği hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Dönmez, KKTC’nin adil ve eli pay almadığı bir sisteme geçit vermeyeceklerini ifade ederek, “Biz hep şunu dedik. Petrol varsa bulacağız. Daha fazla arama ve sondaj yapacağız. Buradan hareketle hidrokarbon arama ve üretiminin artırılması için son dönemde önemli adımlar attık” dedi.

Bakan Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, “Fatih, önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk sondajını gerçekleştirmek için Akdeniz’de göreve başlayacak. İkinci sondaj gemimizin alımı için de çalışmalara başladık. Son 16 yılda petrol arama ve üretim faaliyetlerine 10 milyar dolar harcadık. Bunun yüzde 50’si, Türkiye Petrolleri’nden, yüzde 50’si ise yerli ve yabancı yatırımcılarımızdan geldi” şeklinde konuştu.