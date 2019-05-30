Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...
Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!
Galaxy A10e ortaya çıktı!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...

“Doğu Akdeniz’deki faaliyetler uluslararası hukuktan kaynaklanmaktadır”

30 Mayıs 2019 Perşembe 09:05
“Doğu Akdeniz’deki faaliyetler uluslararası hukuktan kaynaklanmaktadır”
banner44

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Başkanlığında, mevcut AB Komisyonunun 2019 Genişleme Paketi kapsamında açıkladığı son “Türkiye Raporu”na ilişkin basına değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa’nın karşılaştığı sınamaların, genişleme konusunun AB için önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Kaymakcı, üye ülkeler arasında görüş birliği olmamasına rağmen genişleme politikasına önem vermesinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

“Türkiye, müzakere süreci AB tarafından engellenen ve buna rağmen bu sürece sahip çıkan bir ülke.” diyen Kaymakcı, AB’yi, Avrupa değerleri ve Türkiye’den uzaklaştırmaya çalışan bazı popülist çevrelerin ve gelişmelerin olduğuna işaret etti.

Kaymakcı, AB’de bu tür eğilimlere itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.
Kıbrıs ve Yunanistan’a ilişkin AB’nin taraflı ve haksız tutumunun Türkiye açısından bir anlamı olmadığını belirten Kaymakcı, raporda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan tezlerini savunan iddiaları Türkiye’nin kabul etmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.

banner41
Faruk Kaymakcı, “AB’nin herhangi bir üyesinin üçüncü ülkelerle herhangi bir sınırını belirleme hakkı veya yetkisi de yoktur. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi veya Yunanistan istedi diye herhangi bir ülkenin sınırları AB tarafından belirlenemez.” dedi.

Kaymakcı, Türkiye’nin Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konusunda uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini belirterek AB’nin sağduyulu davranması gerektiğini vurguladı.
Kıbrıs meselesi çözülmeden GKRY’nin AB’ye kabul edilmesinin büyük bir hata olduğunu söyleyen Kaymakcı, AB bu konuda yapıcı davranmak istiyorsa kendi üye ülkelerine de telkinde bulunması gerektiğini bildirdi.

AB’nin, “üye ülke dayanışması” adı altında uluslararası hukuk ve ilkelerden aykırı yaklaşımının, AB’yi ancak zayıflatacağı ve saygınlığının yitirilmesine neden olacağına vurgu yapan Kaymakcı, “AB’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili değerlendirmelerinde, adadaki gerçekleri dikkate alması, çözüm için teşvik edici olması ve ikili meseleleri AB sorunu haline getirmemesi her şeyden önce kendi tarafsızlığı, tutarlılığı ve inandırıcılığı açısından gereklidir.” değerlendirmesinde bulundu.
AB’nin, Günay Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yaptıklarını adeta görmezden gelerek, raporda Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerini eleştiren ifadelere yer verdiğini belirten Kaymakcı, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetleri uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarına dayanmaktadır. Bölgede gerek en uzun kıyıya sahip ülke olarak kendi kıta sahanlığımızdaki hak ve çıkarlarımızı, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Adası etrafındaki asli haklarını koruyacağız. Ülkemiz bu bağlamda gereken her türlü adımı atmaktan bugüne kadar çekinmemiştir, bundan sonra da çekinmeyecektir. Türkiye, Ada’da iki halkın siyasi eşitliği ve iki kesimlilik temelinde kalıcı bir çözümü desteklemektedir.”

Raporda, Rum tezlerine dayalı tek taraflı bakış açısının, Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlamayacağı gibi Doğu Akdeniz’in istikrarını da tehlikeye atacağının altını çizen Kaymakcı, “AB ikili bir sorunu, AB’ye ithal ederek önemli bir hata yapmıştır. Bu hata başka sorunlara da yol açmaktadır.” dedi.

(BRT/AA)

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terfi Eden Yargıçlar Yemin Edecek
Terfi Eden Yargıçlar Yemin Edecek
Özgürgün yine twitt attı ve sert çıktı.
Özgürgün yine twitt attı ve sert çıktı.
Özyiğit'ten Tatar'a :Niyetiniz nedir?
Özyiğit'ten Tatar'a :Niyetiniz nedir?

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim