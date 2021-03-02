TC Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz’de bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtınamsı rüzgar ve yer yer kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtına ve yağış nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Doğu Akdeniz’e ‘kuvvetli yağış’ uyarısı
Doğu Akdeniz’de akşam saatlerinden itibaren fırtınamsı rüzgar ve kuvvetli yağış görülmesi bekleniyor.
02 Mart 2021 Salı 19:02
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TC Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz’de bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtınamsı rüzgar ve yer yer kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtına ve yağış nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.