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Doğukan Redif Evkaf ile Almanya’da hayal ettiği eğitime kavuşuyor

Evkaf sayesinde Almanya’da Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım bölümü okuyan Doğukan Redif’in en büyük hedefi Avrupa’da kazandığı bilgilerle ülkesini son teknoloji ile buluşturmak.

10 Ekim 2022 Pazartesi 20:22
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Doğukan Redif Evkaf ile Almanya’da hayal ettiği eğitime kavuşuyor



Tatil dolayısıyla ülkesine dönen Redif, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne bir ziyaret gerçekleştirerek Genel Müdür Prof. Dr. İbrahim Benter ile eğitim hayatında yaşadığı gelişmeler hakkında sohbet etti.

Yurtdışında öğrenim görmekte olan arkadaşlarına da küçük bir mesaj bırakan Redif, Avrupa’da öğrenim görmekte olan gençlerin üst düzey platformlarda edindikleri deneyim ve kazanımlarını ülkenin geleceğine katkı sağlamak amacı ile kullanmaları gerektiğini ve bu sayede ülkenin gelişimine katkı sağlayabileceklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Doğukan RedifEvkafAlmanya
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