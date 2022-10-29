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Doğum günü elbisesi 11 bin 150 TL

29 Ekim 2022 Cumartesi 14:52
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Doğum günü elbisesi 11 bin 150 TL



Acun Ilıcalı’nın kızı Melisa için düzenlediği doğum günü partisine, kıyafet fiyatı damga vurdu. Minik Melisa’nın pembe kıyafetinin 11 bin 150 TL olduğu belirlendi.

Televizyon sektörünün önde gelen ismi Acun Ilıcalı, kızlarına olan ilgilisiyle beğeni topluyor.

4 kız babası olan Ilıcalı, dün 9 yaşında giren kızı Melisa’nın doğum günü için parti düzenledi.

Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evliliğinden dünyaya gelen Melisa’nın doğum gününü “Canım kızım öyle tatlısın ki… Bugün bir yaş daha büyüdün. Allah sana hep güzel yaşlar nasip etsin, büyü ama hep babanın küçük prensesi ol” ifadeleriyle paylaştı.

Kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı

Doğum gününe damga vuran bir detay ise Melisa’nın doğum günü kıyafeti oldu.

Melisa’nın, dünyaca ünlü bir markadan beğendiği elbisenin değeri toplam 11 bin 150 TL.

Melisa Ilıcalı'nın doğum günü kıyafetinin fiyatı ortaya çıktı

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