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DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ KANLI BİTTİ

ARKADAŞININ BOĞAZINI KESTİ

08 Mayıs 2020 Cuma 15:58
776 Okunma
DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ KANLI BİTTİ

Girne’de bir doğum günü partisinde aralarında geçmişe dair husumet bulunan Matia William ile Jonathan Mamba Ndolo arasında çıkan tartışma sonucu Matia William, Jonathan Mamba Ndolo’yu çene ve boğazının alt kısmından keserek ağır şekilde yaraladı. Olayın ardından tutuklanan Matia William dün ek tutuklama süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis çavuşu Tufan Yoncacı, olayın önceki gün saat 23.30 sıralarında meydana geldiğini, zanlının bir doğum günü partisi için misafir olarak bulunduğu bir daire içerisinde aralarında geçmişe dair husumet bulunan Jonathan Mamba Ndolo ile tartıştığını söyledi. Polis, çıkan tartışma sonucunda zanlının, kırık bira şişesi ile Jonathan Mamba Ndolo’yu çene ve boğazının alt kısmından keserek ağır şekilde yaraladığını belirtti. Olayın ardından zanlının tutuklandığını kaydeden polis, Ndolo’nun da, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını, yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındığını belirtti. Polis çavuşu Yoncacı mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verdiğini ve birçok görgü tanığının da ifadesi alındığını bu ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının soruşturmanın selameti açısından 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
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halil 2020-05-08 16:04:21

Adadan atın bu şerefsizleri. Yetti artık her türlü olay pisliğin arkasdından bunlar çıkıyor.

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BIKKIN 2020-05-08 16:12:00

BULAR YÜZÜNDEN IRKÇI OLDUK VALLAHİ. BIKTIRDILAR BİZİ. SABAHA KADAR AVAZLARI ÇIKTIĞI KADAR BAĞIRMA ÇAĞIRMA. BUNLARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DA YOK. NE BELA GETİRECEKLERİ BELLİ DEĞİL

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Magusanin gargasi 2020-05-08 16:56:58 @BIKKIN

kalsinlar bence. doviz birakiyorlar bize doviz.

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