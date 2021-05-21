Doğumgünü organizasyonları serbest!

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni karar ve kurallar çerçevesinde “kapalı olan yerler” listesi oldukça azaldı. Buna göre haftalardır kapalı listesinde yer alan doğumgünü organizasyonları listeden çıkarılarak serbest hale geldi. Doğum günleri açık alanlarda pandemi kuralları gözetilerek yapılabilecek.

KAPALI OLAN YERLER;

-Sinema salonları, nişan-düğün salonları(kapalı alan), casinolar, bar, nargile kafe ve salonları, kapalı çocuk oyun alanları, masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar, club, hamam, saunalar.

Not: Vaka sayılarına göre Sinema salonları ve kapalı çocuk oyun alanları 03.06.2021 tarihinde açılacaktır; Bar ve clublar 03.062021 tarihinde açılacaktırr; Kapalı oyun salonları ve casinolar 10.06.2021 tarihinde açılacaktır