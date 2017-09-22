Doğup büyüdüğü köyü, Luricina'yı özlüyor...

Duygu ALAN

Akdoğan’da yaşayan Yusuf Susi, 12 Mart 2017 tarihinde 100 yaşını doldurdu. 5 çocuk, 12 torun sahibi olan Yusuf Susi, torununun torunlarını da kucağına aldı.

Yusuf dede, hayat arkadaşı Kezban Hanım’ı 15 yıl önce toprağa verdi. Yusuf Susi’nin bir evladı da geçtiğimiz hafta Londra’da vefat etti.

Akdoğan’da ikamet eden Yusuf dedenin temizlik, yemek, çamaşır ve bulaşık işlerini günlük evine giden bakıcısı karşılıyor. Sosyal Sigorta emeklisi olan Yusuf Susi, gününün neredeyse tamamını köy kahvehanesinde dostları ile birlikte geçiriyor.

Dolu dolu 60 yıl

Yusuf Susi, eşi Kezban Hanım ile mutlulukla uzun yıllar birlikte yaşadı. Kezban Hanım ile 60 yıl boyunca aynı yastığa baş koyan Yusuf Susi, eşini çok sevdi, bir gün olsun incitmedi.

Yusuf dede, 30 yıl köy kahvesinin işletmeciliğini yaptı, 20 yıl yapıcılıktan ekmeğini kazandı. 20 sene de piyango bileti satarak ailesinin geçimini sağlayan Yusuf dede, bakkal işletmeciliği de yaptı.

Yusuf dede, neredeyse hayatı boyunca çalıştı, ailesini kimselere muhtaç etmedi.

15 yıl önce Kezban Hanım, yaşlılık nedeni ile vefat ederek, Yusuf dedeyi hiç istemese de hayat yolunda yalnız bıraktı.

Çok sevdiği eşini kaybettikten sonra hayatını yalnız idame ettiren Yusuf Susi, 4 yıl öncesine kadar kendi işini kendi gördü.

Kimseye muhtaç olmadan değim yerindeyse krallar gibi yaşadı. Yusuf Susi, temizlik, yemek ihtiyaçlarının karşılanması için bir süredir bakıcısından hizmet alıyor.

Evlatları torunları yalnız bırakmıyor

Evlatları, torunları hatta torunlarının torunları da Yusuf dedeyi mümkün olduğunca yalnız bırakmıyor. Lefkoşa’da ikamet eden ailesi, her fırsatta Yusuf Susi’yi ziyaret ediyor, hatırını soruyor.

Yusuf dede, köy halkı tarafından da çok sevilip sayılan bir kimse olduğundan hiç yalnızlık çekmiyor.

52 yıldır doktor ilaç yüzü görmedi

İlerlemiş yaşına rağmen dimdik ayakta duran Yusuf dede, son 52 yıldır hiç doktora gitmedi.

Yusuf dedenin tansiyon, şeker, baş ağrısı, mide sorunu gibi klasik sağlık sorunları da yok.

Herhangi bir hafıza problemi yok, İngilizce, Rumca ve Türkçe biliyor.

Yusuf Susi, 3 yıl öncesine kadar şahsına ait arabası ile trafiğe de çıkıyordu.

Görme ve duyma sorunu da yaşamayan Yusuf dede, yakın mesafeleri yürüyerek giderken uzun yollara 3 tekerli motosikleti ile gidiyor.

Köyünü özlüyor

Yusuf Susi, 100 yıllık hayatına milyonlarca anı, binlerce insan sığdırdı. Oldukça dinamik bir zekaya sahip olan Yusuf dede, ilkokul çağlarından bugüne kadar tüm yaşamını, anılarını dün gibi hatırlıyor.

Yusuf dedenin evliliği, eşinin vefatı, çocuklarının dünyaya gelmesi, savaşlar, köyünden kopması ve verdiği hayat mücadelelerinden oluşan onlarca acı tatlı hatırası var ama hayatında iz bırakan bir hatırası var ki onu hiç unutmuyor.

Yusuf dede, doğup büyüdüğü, milyonlarca anılarının bulunduğu köyünü, Luricina’dan ayrılışının acısını dün gibi yüreğinde taşıyor.

20 yıl daha yaşamak istiyor

Yusuf Susi’nin evlatları ve torunlarının sağlığının yanı sıra biraz daha yaşamak dışında hayattan çok da bir beklentisi yok. Yusuf dede, sağlıkla 20 yıl daha yaşamak, torunlarının torununun da mürverini görmek istiyor.

Dünya yansa umurunda değil

Tüm hastalıkların ana nedeninin stres olduğuna inanan Yusuf dede, hiçbir şeyi kafasına takmıyor.

Yusuf Susi’nin hayat felsefesi ise uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesinin sırrını da bir anlamda ortaya koyuyor.

Gençliğinden beri oldukça sakin bir insan olan Yusuf dede, hayata bakış açısını tek bir cümle ile özetliyor: “Dünya yansa umurumda değil. İçinde yorganım mı var.”