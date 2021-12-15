Künye
Kıbrıs 13
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hastanede hırsızlık!
Hastanede hırsızlık!
Bakanlıkta skandal!
Bakanlıkta skandal!
Markette kızların kalça fotoğrafını çekti
Markette kızların kalça fotoğrafını çekti
Eşini defalarca yumrukladı!
Eşini defalarca yumrukladı!
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit edilemedi!
KKTC’ye nerden giriş yaptığı tespit...
banner107
Flaş Haber
Simide zam geldi
Kapat

Doğuş Derya: “Hellimi şoven siyasetinize alet etmekten vazgeçin!”

CTP Milletvekili Doğuş Derya, adanın kuzeyinde üretilen hellimin AB standartlarına uyumu ve ihracatı için Bureau Veritas kurumunun çalışma yapmasının engellendiğini savunarak, "Hellimi şoven siyasetinize alet etmekten vazgeçin!” dedi.

15 Aralık 2021 Çarşamba 21:49
63 Okunma
Doğuş Derya: “Hellimi şoven siyasetinize alet etmekten vazgeçin!”
banner108

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, hellimin coğrafi tesciline işaret etti.

Derya, “Hellimin AB tarafından coğrafi tescilinden sonra Bureau Veritas kurumunun adanın kuzeyinde üretilen hellimin AB standartlarına uyumu- ihracatı için çalışma yapması bile UBP tarafından engelleniyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruoğlu’nun bu denetimin "yeni siyasete" uymadığını söylemesine de dikkat çeken Derya, “Üreticilerin önünü açacak bu girişime karşı çıkıyor. Yıllardır Türkiye'de benzer faaliyetleri sürdüren Bureau Veritas, uluslararası bir kurumdur! Bir Rum kurumu değildir! Hellimi şoven siyasetinize alet etmekten vazgeçin!” ifadelerini kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EL-SEN, Sağlık Bakanlığı'nın ana binasının elektriğini kesti
EL-SEN, Sağlık Bakanlığı'nın ana binasının elektriğini kesti
Mert Taşkın: “Temiz bir isimle gireceğim siyasetten, temiz bir isimle çıkacağım”
Mert Taşkın: “Temiz bir isimle gireceğim siyasetten, temiz bir isimle çıkacağım”
Güney'de 650 yeni vaka tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti
Güney'de 650 yeni vaka tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim