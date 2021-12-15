Doğuş Derya: “Hellimi şoven siyasetinize alet etmekten vazgeçin!”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, hellimin coğrafi tesciline işaret etti.

Derya, “Hellimin AB tarafından coğrafi tescilinden sonra Bureau Veritas kurumunun adanın kuzeyinde üretilen hellimin AB standartlarına uyumu- ihracatı için çalışma yapması bile UBP tarafından engelleniyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruoğlu’nun bu denetimin "yeni siyasete" uymadığını söylemesine de dikkat çeken Derya, “Üreticilerin önünü açacak bu girişime karşı çıkıyor. Yıllardır Türkiye'de benzer faaliyetleri sürdüren Bureau Veritas, uluslararası bir kurumdur! Bir Rum kurumu değildir! Hellimi şoven siyasetinize alet etmekten vazgeçin!” ifadelerini kullandı.