Doğuş Derya: “Kıbrıs’ın kuzeyi transit alanı oldu”

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CTP Milletvekili Doğuş Derya, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Bugüne kadar uygulanan yanlış politikalar yüzünden üniversite mezunu insanların Güney’de işçi olarak çalışmaya gittiğini kaydeden Derya, “Nerede egemen eşitiz? Kimileri insanı devlet için varmış gibi görüyor oysaki devlet insanlar için vardır. Çocuklarımıza bakarken artık çok büyük vicdan azabı çekiyorum. Kendi ülkemize yabancılaştığımız, kendi kendimize ekonomik anlamda yetemediğimiz günlerdeyiz ve çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakamayacağız. Kendi yerel kaynaklarımızla kendi ekonomimizi sürdürülebilir bir duruma getirmek zorundayız. Okullara hastanelere yatırım yapmaktan konuşamıyoruz. Türkiye’den gelen malları kur farkından dolayı Kıbrıslı Rumlar alıyor. Onlara buradaki fiyatlar çok uygun geliyor çünkü. Türkiye’den gelen malları alabilmek için Kıbrıs’ın kuzeyi Rumlar için transit alanı oldu” dedi.