Cumhuriyet Meclisinde gerçekleştirilen Meclis Başkanlığı seçiminde Zorlu Töre 24 ret ve 22 kabul oyu aldı. Meclis çoğunluğu elde edilemediği için ikinci tura geçildi bu turda da 24 kabul, 23 ret ve 2 geçersiz oy kullanıldı. 3. turda da oylamada aynı oran elde edildi. 4. turda da salt çoğunluk sağlanamadı. 5. turda Töre, Meclis Başkanı olarak seçildi.

Hükümet, Meclis başkan adayını ancak 5’inci tur oylamada seçerken, CTP milletvekili Doğuş Derya önemli bir iddia ortaya attı.

Derya’ya göre hükümet vekilleri yasak olmasına rağmen ‘cep telefonu’ ile birlikte oy verdi.

İşte Doğuş Derya’nın o paylaşımı:

“Milletvekili şeçerken vatandaşın seçim kabinine cep telefonu ile girmesi yasak ama 4 turda Meclis Başkanı seçemeyen "istikrarlı hükümetin " vekillerini sandığa cep telefonu ile girmeye zorlamak yasak değil. Her açıdan meşruiyeti sorgulanır.”