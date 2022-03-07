Künye
Kıbrıs 19
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Cinayette karar açıklandı!
Cinayette karar açıklandı!

Doğuş Derya önemli bir iddia ortaya attı

Derya’ya göre hükümet vekilleri yasak olmasına rağmen ‘cep telefonu’ ile birlikte oy verdi.

07 Mart 2022 Pazartesi 18:51
136 Okunma
Doğuş Derya önemli bir iddia ortaya attı
banner108

Cumhuriyet Meclisinde gerçekleştirilen Meclis Başkanlığı seçiminde Zorlu Töre 24 ret ve 22 kabul oyu aldı. Meclis çoğunluğu elde edilemediği için ikinci tura geçildi bu turda da 24 kabul, 23 ret ve 2 geçersiz oy kullanıldı. 3. turda da oylamada aynı oran elde edildi. 4. turda da salt çoğunluk sağlanamadı. 5. turda Töre, Meclis Başkanı olarak seçildi.

Hükümet, Meclis başkan adayını ancak 5’inci tur oylamada seçerken, CTP milletvekili Doğuş Derya önemli bir iddia ortaya attı.

Derya’ya göre hükümet vekilleri yasak olmasına rağmen ‘cep telefonu’ ile birlikte oy verdi.

İşte Doğuş Derya’nın o paylaşımı:

“Milletvekili şeçerken vatandaşın seçim kabinine cep telefonu ile girmesi yasak ama 4 turda Meclis Başkanı seçemeyen "istikrarlı hükümetin " vekillerini sandığa cep telefonu ile girmeye zorlamak yasak değil. Her açıdan meşruiyeti sorgulanır.”

Son Güncelleme: 07.03.2022 19:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynısı...
Erhürman: Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynısı...
“Önlenebilir hastalıklar yüzünden kadınlar ölmesin...”
“Önlenebilir hastalıklar yüzünden kadınlar ölmesin...”
371 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti
371 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim