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Doğuş Derya: UBP zihniyeti ülkeyi kaosa sürüklemekte ısrar ediyor

CTP Milletvekili Doğuş Derya, "Her belediyeyi batıran UBP zihniyeti "ben yaparım olur" diyerek ülkeyi kaosa sürüklemekte ısrar ediyor.” dedi.

29 Mart 2022 Salı 20:47
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Doğuş Derya: UBP zihniyeti ülkeyi kaosa sürüklemekte ısrar ediyor
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Derya, “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” ile “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın gündemde olduğu Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin toplantısının devam ettiğine işaret ederek, “Dışarıda belediye emekçileri, komitede biz, belediye başkanları ve sendika temsilcileri belediyeleri hiçbir kriter ve bilimsel çalışmaya dayanmaksızın kapatmanın reform olmadığını anlatıyoruz” dedi.

Derya, şöyle devam etti:

“Belediyelerin yönetsel olarak denetlenebilir olması, sürdürülebilir mali yapıya kavuşması, özerklik ve yerindenlik ilkelerinin sağlanması için 51/95'i çalışalım, diğer teşkilat yasalarında yapılması gereken değişiklikleri de yapalım diyoruz. Meseleye dar partisel menfaatlerinizden, seçim hesaplarınızdan bakmayın diyoruz. Ama aldığı her belediyeyi batıran UBP zihniyeti "ben yaparım olur" diyerek ülkeyi kaosa sürüklemekte ısrar ediyor.”

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