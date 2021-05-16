Doğuş Derya: “Yalan söylemek sadece muhalefete karşı değil, topluma karşı büyük ayıp!”

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Başbakan Ersan Saner,yapmış olduğu açıklamada “komitelerde nisabı sağlamayan da muhalefettir. 3'e 3 üye sayılı komitelere muhalefet gelmemektedir" şeklinde konuşmuştu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, sosyal medya hesabından bu söyleme tepki göstererek, “Yalan söylemek sadece muhalefete karşı değil, topluma karşı büyük ayıp!” dedi.

Derya, “Geçtim Başbakanlık koltuğunu işgal eden bir siyasi olmayı, doğruluk ve dürüstlükten nasibini almış herhangi bir insanın kamusal açıklama yaparken yalan söylemekten çekinmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

“ISRARLA KOMİTEMİZİN TOPLANMASINI ENGELLEMEKTEDİR”

CTP’li vekil Derya, açıklamasının devamında ise şunları dile getirdi:

“Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'nin Başkan Yardımcısı olarak çok açık söylüyorum ki, UBP Ad-Hoc Komite kurmaya bahane üretmek için ısrarla komitemizin toplanmasını engellemektedir!

Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi, azınlık hükümeti kurulduğundan bu yana toplam 4 kez toplanabilmiştir. 21 Ocak, 8 Mart, 22 Mart ve 31 Mart tarihlerinde yapılan tüm komite toplantılarına muhalefet vekilleri tam katılım sağlarken, 31 Mart tarihli toplantıya UBP vekilleri Sayın İzlem Gürçağ ve Sayın Oğuzhan Hasipoğlu katılmamış, nisap muhalefet vekilleri tarafından sağlanmıştır.

“SADECE BİZE DEĞİL, TOPLUMA KARŞI BÜYÜK BİR AYIP”

Komitelere kimlerin katıldığı meclis tutanaklarından kolayca takip edilebilirken, böylesi bir yalan söylemek sadece bize değil, topluma karşı büyük bir ayıptır.

Komite başkanının defalarca son dakika gerekçe göstermeden iptal ettiği komite toplantılarının da yazışmaları "Hukuk Komitesi Haberleşme Grubumuzda" mevcuttur.

“ÖZTÜRK’E BİZZAT DEFALARCA ISRAR ETTİĞİM HALDE KOMİTE TOPLANMAMAKTADIR”

6 haftadan fazla bir süredir, Hukuk Komitesi bilinçli şekilde toplanmazken, Başkan Yardımcısı olarak hemen her hafta komite başkanı Sayın Yasemin Öztürk'e bizzat ben defalarca komiteyi toplaması konusunda ısrarda bulunduğum halde komite toplanmamaktadır.

“TÜM TUTANAKLARI ALACAĞIM”

Sadece seçim tarihinin belirlenmesi değil, sadece 1 kez görüşebildiğimiz ‘Evlilik Dışı Çocuklar Yasası’ başta olmak üzere birçok yasa komite bilinçli şekilde toplatılmadığı için beklemektedir. Yarın meclisten tüm komite tutanaklarını alacağım, isteyen gazeteciye de veririm.

Kendi önerdiği seçim tarihini ötelemek için Ad-Hoc Komite kurdurmaya kalkan ve ülkeyi kendi kurultay hesaplarına kilitleyen Ersan Saner beyin söylediklerinin gerçek ile alakası olmadığı ifşa olsun!”