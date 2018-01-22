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Doğuş Derya yemin ederken yuhalandı!

Derya'nın kürsüden 'faşizme karşı omuz omuza' sloganı attığı gözlemlenirken, Meclis Başkanı Angolemli, 'Böyle şey olmaz, susmayanları dışarı atın' dedi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 12:34
Doğuş Derya yemin ederken yuhalandı!
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün milletvekillerinin ant içmesi gündemiyle toplandı.

7 Ocak erken genel seçimini kazanan, mazbatalarını 15 Ocak’ta alan Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) 12, Halkın Partisi’nden (HP) 9, Toplumcu Demokrasi Partisi’nden (TDP) 3, Demokrat Parti’den (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) 2 milletvekili, bugün Meclis’te yemin ederek görevlerine resmen başlıyor. 

Meclis’in 9’uncu dönem ilk toplantısı bugün saat 10.30’da, en yaşlı üye sıfatını taşıyan milletvekili TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli başkanlığında başladı.

En genç iki milletvekili HP İskele Milletvekili Mesut Genç ile YDP Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu da katiplik görevini üstleniyor. Yeni Meclis Başkanı belirlenene kadar Angolemli Meclis Başkanı, Genç ve Zaroğlu geçici başkanlık divanını oluşturacak.  

AKINCI, ŞEFİK, 2. VE 3. CUMHURBAŞKANLARI DA SALONDA

Meclis’teki ant içme töreninde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başsavcı Aşkan İlgen, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı da katıldı.

İZLEYİCİ LOCASI TIKLIM TIKLIM… KONUKLARIN ÇOĞU AYAKTA

Ayrıca, eski meclis başkan ve yardımcıları, eski başbakan Özkan Yorgancıoğlu, eski parlamenterlerle, bürokratlar, milletvekillerinin aileleri de Genel Kurulu izliyor. Davetli olduğu öğrenilen TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ise ant içme törenine katılmadı. Büyükelçilik 1. Müsteşarı Ayşe Zeybek ve büyükelçilik yetkilileri töreni izliyor. 

İzleyici locasındaysa boş yer yok. Tıklım tıklım dolu locada misafirlerin birçoğu yemin törenini ayakta izliyor. Kalabalık nedeniyle Genel Kurulu izleyen basın mensupları da sıkıntı yaşıyor. 

* * *

DOĞUŞ DERYA'YA TEPKİ

Derya yeminine başlamadan önce ıslık ve bağırışlarla Derya'yı protesto eden bazı milletvekilleri salonu terk etti.

Derya'nın kürsüden 'faşizme karşı omuz omuza' sloganı attığı gözlemlenirken, Meclis Başkanı Angolemli, 'Böyle şey olmaz, susmayanları dışarı atın' dedi.

Derya, milletvekili yeminini ettikten sonra faşizme karşı omuz omuza şeklinde slogan attı.

Mecliste yaşanan sert tartışma ve bağırışmalar tam durulduğu esnada seyirci kısmından bir kişinin Derya'ya laf atması üzerine söz konusu kişi görevlilerce meclis genel kurul salonundan çıkarıldı.

BERTAN ZAROĞLU KAĞIT FIRLATTI

Diğer yandan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, Doğuş Derya yeminini bitirdikten sonra Derya'ya kağıt fırlattı.

Olaylı yemin töreninin ardından meclis genel kurulu kapandı.

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Son Güncelleme: 22.01.2018 12:47
Yorumlar
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Doğru Söz 2018-01-22 14:12:15

Sn. Tayip Erdoğan emperyalizme/faşizme lanet okurken iyi, ama başkası söyleyince niye kötü!

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Osman 2018-01-22 14:05:22

Doguş deryanin milletvekilligi düşürülüp yargilanmasi ..en iyi sonuc

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Selçuk uzkan 2018-01-22 14:25:30

Sizin verdiğiniz görüntüleri kim nasıl ve neden venereden çekim yaptı.h.h.alde ...her şey derin devlet için.gizli...

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