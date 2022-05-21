Doğuş Derya'dan sert açıklama: "İLHAK PROTOKOLÜ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Derya, "Bizden önceki kuşakların hayatlarını mahvedenler, çocuklarımızın yurt hakkını ve insanca yaşayabilme imkanını ortadan kaldırmak istiyorlar." dedi.

İşte Derya'nın o açıklaması:

İmzalanan "İLHAK PROTOKOLÜ" ve Meclise gönderilen faşist yasalar gösteriyor ki, önümüzdeki günler, Kıbrıs'ı yurt bilen herkesin ağır bir faşizm dalgası altında ezilmeye çalışılacağı ve toplumsal olarak yok edilmek istendiğimiz günler olacak! Toplumsal varlığımızı bitirmek için düğmeye basanlara karşı, hem meclis içinde hem de meclis dışında hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Bizden önceki kuşakların hayatlarını mahvedenler, çocuklarımızın yurt hakkını ve insanca yaşayabilme imkanını ortadan kaldırmak istiyorlar. Sadece yurt hakkımızı, insanlık onurumuzu, demokrasimizi, irademizi gasp ederek değil, ekonomik kaynaklarımızın ve kurumlarımızın üzerine çökerek ülkemizi yok oluşa sürüklemeye kalkacaklar. Bu saatten sonra, siyasi görüşü ve etnik kökeni fark etmeksizin, Kıbrıs'ı yurt bilen hepimizin yan yana gelmesi ve faşizme karşı ülkemizin demokrasisine, toprağına, kurumlarına, insanına, geleceğine sahip çıkması boynumuzun borcudur!