Doktor Fazıl Küçük için Lefkoşa AKM’de anma programı yapıldı

Özgürlük mücadelesi lideri Doktor Fazıl Küçük için İkinci tören Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer aldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende daha sonra Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Esen Küçük konuşma yaptı.

Esen Küçük konuşmasında, Doktor Fazıl Küçük’ün ölümünün üzerinden 36 yıl geçtiğini belirterek, Doktor Küçük’ün ölene kadar mücadelesini bırakmayan bir lider olduğuna işaret etti.

Ölümsüz bir lider olan Doktor Küçük’ün ölümünün üzerinden geçen yıllarda ülkede yaşananlara dikkat çeken Esen Küçük, o dönemde yaşananları anlayabilmenin önemine değindi.

Esen Küçük, ülkede yaşanan sıkıntılara da işaret etti.

Tören, Haydarpaşa Ticaret Lisesi Korosu’nun Dr. Küçük’ün sevdiği şarkıları seslendiren müzik dinletisi ve Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğrencilerinin sunduğu oratoryoyla sona erdi. (BRT)