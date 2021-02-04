Lapta'da yaşayan İbrahim Hasırcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, karantina oteline yerleştirildikleri günden itibaren her gün doktor talep ettiklerini belirterek, "Ne gelen oldu ne giden" dedi.

İŞTE İBRAHİM HASIRCI'NIN PAYLAŞIMI:

Bu resim gerçektir 30/01/21 tarihinde karantina oteline yerleştiğimiz günden itibaren hergün doktor istememize rağmen ne gelen oldu ne giden dün bizi hasteneye çağırdılar çocuk için yine doktor görmeden geri geldik sadece otelde pcr testi yapıldı ve pozitif çıktı çocuğum yani kaç gün bu durumda kendi çabalarım ile buhar ilaç verdim bugün kontrol edilip pozitif oteline yerleştirildi.Ayşeciğim kendi kendine baktı.