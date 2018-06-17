Doktor izni ile mahkemeye çıkarıldılar

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Lefkoşa’’da Surlariçi bölgesinde dün sabah aralarında çıkan tartışma sonucunda birbirlerini bıçakla yaralayan zanlılar Muhammet Tusün ve Hasan Dikyar tutuklanarak dün doktor izni ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Suç aletleri aranıyor

Polis memuru İzlem Civisilli olayla ilgili bulguları mahkemeye aktardı.

Civisilli, zanlılar Muhammet Tusün ve Hasan Dikyar’ın 16 Haziran’da saat 06.30’da Lefkoşa Surlar içinde bulunan Ahmet Kaya Market önünde bulundukları sırada aralarında kız meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu, tasarruflarında bulundurdukları kesici ve delici aletler ile birbirlerini muhtelif yerlerinden yaraladıklarını söyledi.

Polis, olayın akabinde yaralanan zanlıların hastaneye kaldırıldıklarını ve yapılan tedavilerinin ardından müşahede altında tutuklandıklarını ve mahkeme için doktor izni alınarak huzura çıkarıldıklarını belirtti.

Polis memuru İzlem Civisilli, olay yerindeki kamera görüntülerinin henüz temin edilemediğini, alınması gereken ifadeler olduğunu ve suç aletlerinin henüz bulunamadığını belirterek soruşturmanın salimen yürütülmesi için zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.