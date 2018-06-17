Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94541
ALTIN
194.615
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2809
EURO
5.5009
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!
Saç dökülmesini anında durduruyor!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
banner34

Doktor izni ile mahkemeye çıkarıldılar

Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde dün sabahın ilk saatlerinde Muhammet Tusün ve Hasan Dikyar arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında zanlılar bıçakla birbirini yaraladı.

17 Haziran 2018 Pazar 12:26
Doktor izni ile mahkemeye çıkarıldılar

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Lefkoşa’’da Surlariçi bölgesinde dün sabah aralarında çıkan tartışma sonucunda birbirlerini bıçakla yaralayan zanlılar Muhammet Tusün ve Hasan Dikyar tutuklanarak dün doktor izni ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Suç aletleri aranıyor

banner39
Polis memuru İzlem Civisilli olayla ilgili bulguları mahkemeye aktardı.

Civisilli, zanlılar Muhammet Tusün ve Hasan Dikyar’ın 16 Haziran’da saat 06.30’da Lefkoşa Surlar içinde bulunan Ahmet Kaya Market önünde bulundukları sırada aralarında kız meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu,  tasarruflarında bulundurdukları kesici ve delici aletler ile birbirlerini muhtelif yerlerinden yaraladıklarını söyledi.

Polis,  olayın akabinde yaralanan zanlıların hastaneye kaldırıldıklarını ve yapılan tedavilerinin ardından müşahede altında tutuklandıklarını ve mahkeme için doktor izni alınarak huzura çıkarıldıklarını belirtti.

Polis memuru İzlem Civisilli,  olay yerindeki kamera görüntülerinin henüz temin edilemediğini, alınması gereken ifadeler olduğunu ve suç aletlerinin henüz bulunamadığını belirterek soruşturmanın salimen yürütülmesi için zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayraktar: "Önümüzdeki 4 yıl köylerimizin kalkınma ve gelişme dönemi olacak"
Bayraktar: "Önümüzdeki 4 yıl köylerimizin kalkınma ve gelişme dönemi olacak"
Bayram çocuklara yaradı
Bayram çocuklara yaradı
KHYD yararına Bellapais’te piyano konseri
KHYD yararına Bellapais’te piyano konseri

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim