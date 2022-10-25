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Doktor Kudret Çağlar, aileleri uyardı!

Doçent Doktor Kudret Çağlar, gribal enfeksiyonların artacağı konusunda aileleri uyardı...

25 Ekim 2022 Salı 13:09
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Doktor Kudret Çağlar, aileleri uyardı!



GÜNDEM KIBRIS- ESENGÜL AYKAÇ 

Doçent Doktor Kudret Çağlar, Gündem Kıbrıs'tan Esengül Aykaç'a konuştu, aileleri ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. 

 “Bu dönemde gribal hastalıkların artacağı bir döneme giriyoruz. Bu her çocuğu etkileyecek yüze yakın virüsün görünmesini bekliyoruz. Bu yıl gribal hastalıkların fazla olmasını beklediğimiz bir yıl olacak” diyen Kudret Çağlar, 
Virütik hastalıklar ve mikrobik hastalıkların birbirinden farklı olduğunu ailelerin bilmesi gerektiğini vurguladı.

Çağlar, “Virütik hastalıkları antibiyotik ile tedavi edilmez. Çünkü çocuklar ilaçların yan tesirine maruz kalacaklar. Bu yüzden çocuklarda antibiyotik kullanımına dikkat edilmesi gerekiyor. Bu yıl içerisinde virütük hastalıklar, üst solunum yolu rahatsızlıkları, grip, nezle gibi birçok hastalık çocuklarımızda görülecek” diye konuştu. 

Çocukların rahatsızlığında ailelerin ne yapması gerektiğini anlatan Çağlar, “Aileler çocuklarını sürekli kontrole götürmeli. Aileler çocuklarının iyileşmesi için hemen tedavi ve ilaç istiyor. Aileler he ilacın zehir olduğuna dikkat etmiyor. İlaç kullanımı ilerleyen yaşlarda sorun çıkabilme ihtimali vardır. Ailelere sürekli uyarıda bulunuyoruz. Şikayetiniz olduğunda ilk 24 saat içerisinde hekiminize başvurun” ifadelerini kullandı. 

Aşılanmanın önemine vurgu yaptı!

Bebek ve çocuklarda aşılanmanın önemi hakkında da açıklama yapan Çağlar, “Çocuklarda ve bebeklerde aşılanma çok önemlidir. Aşı 1960’lardan beri hayatımızdadır. Aşı ile ilgili hiçbir tartışmanın yapılması doğru değildir. Bu yıl gribal enfeksiyon sayılarında artış olacak. Bu yüzden Çocukların aşılarının yaptırılması çok önemlidir. Ülkemizde devletimiz aşıların %97’sini insanlara sağlıyor. Üstelik bu aşılar ücretsizdir. Ülkemizde bu kadar güzel bir hizmet varken. Ailelerin çocuklarının aşılarını gecikmeden zamanında yaptırsınlar. Çocukların aşılanması çok kıymetlidir” dedi.

https://fb.watch/gnsbxnawsf/

Son Güncelleme: 25.10.2022 13:17
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