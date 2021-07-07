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“Doktorumuz temaslı, tedbir amaçlı ameliyatları iptal edildi”

Girne Akçiçek Hastanesinde Genel Cerrah Doktor Seral Çağman’ın pansuman yaptığı hastanın testinin pozitif çıkması sonrası Doktor Çağman’ın ameliyatları iptal edildi.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:12
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“Doktorumuz temaslı, tedbir amaçlı ameliyatları iptal edildi”

Girne Akçiçek Hastanesinde Genel Cerrah Doktor Seral Çağman’ın pansuman yaptığı hastanın testinin pozitif çıkması sonrası Doktor Çağman’ın ameliyatları iptal edildi.

Yapılan ilk testinin negatif çıktığı öğrenilen Çağman, karantinada.

Girne Akçiçek Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Doktor Süha Halil Akpınar, Doktor Çağman’ın tedbir amaçlı karantinada olduğunu yapılan testinin negatif olduğunu söyledi.

Kaynak : Yenidüzen

Haberin tamamı için; https://www.yeniduzen.com/doktorumuz-temasli-tedbir-amacli-ameliyatlari-iptal-edildi-142102h.htm

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