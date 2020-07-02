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Doku örneklerinin sonucu bekleniyor

Cinayet zanlısı 6 gün daha tutuklu kalacak.

02 Temmuz 2020 Perşembe 14:14
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Doku örneklerinin sonucu bekleniyor

Gönyeli’de meydana gelen şüpheli ölüm ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Khaled Sameer Khaled Omar  yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak 6 gün daha tutukluluk süresi alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Cemil Özalkın, olguları aktardı.

Polis, 05.06.2020 tarihinde 02.00- 17.50 saatleri arasında Gönyeli’de Şehit Hasanbuba Sokak Ayza Apartmanı Daire 4 adresinde misafir olarak kalmakta olan Mağusa’da sakin Mohammad Sabri İsmail Sharqawi ve Naser Sabri İsmail Sharqawi’nin ikametgâhın yatak odasında, konu evde ikamet etmekte olan zanlı Khaled Sameer Khaled Omar tarafından hareketsiz bir şekilde tespit edildiklerini söyledi. Polis, olay yerinde gelen 112 acil serviste görevli sağlık ekibi tarafından müteveffaların cesetleri üzerinde yapılan muayenelerinde ölü olduklarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, Mohammad Sabri İsmail Sharqawi ve Naser Sabri İsmail Sharqawi’nin cansız bedenlerinin otopsi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldığını söyledi.

Polis, zanlının kan ve idrar örneği vermediğini söyleyerek, zanlının olay günü 01.00 ile 06.00 saatleri arasında müteveffalarla birlikte olduğunu ve alınan birçok ifadede evden sesler yükseldiğinin duyulduğunu belirtti.

Polis,  müteveffaların kesin ölüm sebeplerinin otopside alınan kan ve doku örneklerinden çıkacak sonuçla belli olacağını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının müteveffaların ölümünü 01.00’de fark etmesine rağmen, polise 18.00 sıralarında bildirdiğini belirtti ve bu nedenle tahkikatın Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne neden olma suçu altında devam ettiğini söyledi.

Polis, Türkiye’ye gönderilen doku örneklerinin sonuçlarının beklendiğini ve zanlının tahkikata yardımcı olmadığını belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Avukat Ramadan Sanıvar, olayın doğal ölüm olduğunu savundu ve tutukluluk talebine itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
CinayetMahkeme
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