Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlik Fakültesi öğrencileri Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğretim üyesi Dr. Tolga Çilingir ve araştırma görevlisi Zeynep Elburz’un öncülüğündeki 12 öğrenci şehir planlama projeleri kapsamında Gazimağusa’da incelemeler yapacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, heyetle görüşmesinde yaptığı konuşmada, 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin Gazimağusa’ya yaptığı teknik gezinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Arter, Gazimağusa’nın tarihi ve mimari zenginliğine işaret ederek bilgi verdi.

Geçen yıldan itibaren başladıkları imar planı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Arter, planın 2019’da tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Öğretim üyesi Dr. Tolga Çilingir de, Zeynep Elburz ve kendinin de yer aldığı toplam 14 kişilik ekiple Kıbrıs’a gelmeyi tercih ettiklerini, 4. sınıf öğrencilerinin Gazimağusa’da şehir planlama projesi çalışacaklarını söyledi.

2 Kıbrıslı öğrencilerinin organizasyonda yarımcı olmalarının ve Başkan İsmail Arter’in yardım sever tutumunun Kıbrıs’a gelmelerinde etkili olduğunu ifade eden Çilingir, 6 gün boyunca çalışma yapacaklarını, diğer ilçe belediyelerini ziyaret edeceklerini bildirdi.