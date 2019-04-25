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Dolancırıcılıktan 2 Kişi Tutuklandı

25 Nisan 2019 Perşembe 11:59
Dolancırıcılıktan 2 Kişi Tutuklandı
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Gazimağusa’da orijinal olmayan parfüm ve kol saatini “DutyFree” etiketi yapıştırarak orijinalmiş gibi satan iki kişi tutuklandı.

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Polis açıklamasında, A.H.(E-27) ve B.T.(E-29)’nin bir iş yerinden tanesini 9 TL’ ye satın aldıkları 3 adet parfüm ve 1 adet erkek kol saatini orijinal olduğunu beyan edip başka bir şahsa 310 TL’ye sattıkları kaydedildi.

Dün saat 18:00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dolancırıcılık
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piremses 2019-04-25 12:13:06

hahahahahaha süpeermiş :) oda ucuz die heyecan yaptı :))))

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Doğru Söz 2019-04-25 16:10:49

Adamların Menşeine bakmaksızın denizin (Türkiye -Kıbrıs arası) ortasına bırakın. Lütfen. Unutmadan ekleyim, ayaklarına 100 er kiloluk beton bağlayarak.( Kökten temizlik ta ki bunları yakmak için fırın kararı alınıncaya kadar)

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Doğru Söz 2019-04-25 16:17:57

1974 ten önce Ķıbrısta varmızdı böyle adilikler? Söyleyin milliyetçi lilliyetciler. Türkiye'de ne varsa Ķıbrısta da olacak. Bundan herkes farklı anlar. Söyleyen kıkır kıkır gülerdi, duyan da şampiyonu alkışlar gibi şak şak şak...

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