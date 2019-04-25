Dolancırıcılıktan 2 Kişi Tutuklandı

Gazimağusa’da orijinal olmayan parfüm ve kol saatini “DutyFree” etiketi yapıştırarak orijinalmiş gibi satan iki kişi tutuklandı.
Dün saat 18:00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Gazimağusa’da orijinal olmayan parfüm ve kol saatini “DutyFree” etiketi yapıştırarak orijinalmiş gibi satan iki kişi tutuklandı.
Dün saat 18:00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
hahahahahaha süpeermiş :) oda ucuz die heyecan yaptı :))))
Adamların Menşeine bakmaksızın denizin (Türkiye -Kıbrıs arası) ortasına bırakın. Lütfen. Unutmadan ekleyim, ayaklarına 100 er kiloluk beton bağlayarak.( Kökten temizlik ta ki bunları yakmak için fırın kararı alınıncaya kadar)
1974 ten önce Ķıbrısta varmızdı böyle adilikler? Söyleyin milliyetçi lilliyetciler. Türkiye'de ne varsa Ķıbrısta da olacak. Bundan herkes farklı anlar. Söyleyen kıkır kıkır gülerdi, duyan da şampiyonu alkışlar gibi şak şak şak...