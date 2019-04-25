Dolancırıcılıktan 2 Kişi Tutuklandı

Gazimağusa’da orijinal olmayan parfüm ve kol saatini “DutyFree” etiketi yapıştırarak orijinalmiş gibi satan iki kişi tutuklandı.

Polis açıklamasında, A.H.(E-27) ve B.T.(E-29)’nin bir iş yerinden tanesini 9 TL’ ye satın aldıkları 3 adet parfüm ve 1 adet erkek kol saatini orijinal olduğunu beyan edip başka bir şahsa 310 TL’ye sattıkları kaydedildi.

Dün saat 18:00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.