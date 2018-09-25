Dolandırıcı, öğretmen çıktı

Havadis'ten Devrim Demir’in haberine göre, Lefkoşa ‘da faaliyet gösteren bir yardımlaşma derneğinde gönüllü olarak çalışan zanlı Fatma Nuray Çavuşoğlu yardım makbuzu ile topladığı bağışları çaldığı gerekçesi ile dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

2017 yılı ve 2018 Marta ayı arasında kullanımdan yasa ile kaldırılan bağış ve aifat makbuzlarını çalarak 10 bağışçıdan sahte beyan ile 14 bin TL topladığı ortaya çıkan Çavuşoğlu, şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlı Çavuşoğlu, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Cenkay İnan, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Sahtekarlıkla 14 bin TL dolandırdı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis memuru, zanlının Lefkoşa’da bir ilkokulda öğretmen olduğunu ve yardım derneğinde gönüllü olarak çalıştığını anlattı.

Zanlı Fatma Nuray Çavuşoğlu’nun Ocak 2017 ve Mart 2018 tarihleri arasında kullanımdan yasa ile kaldırılan bağış ve aidat makbuzlarını sirkat edip bugüne kadar tespit edilen 10 bağışcıdan sahte beyan ile yaklaşık 14 bin TL bağış toplayıp tasarufunda geçirdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve kayıp olduğuna inanılan başka aidat makbuzlarının bulunduğunu belirterek zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.