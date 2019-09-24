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Dolandırıcı zanlı yeniden mahkemede

Zanlı Erdi Konyalıoğlu dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Eylül 2019 Salı 15:14
Dolandırıcı zanlı yeniden mahkemede

(Kamalı Haber) – Ülkemizde genç yaşına rağmen metrelerce sabıka kaydı bulunan dolandırıcı zanlı Erdi Konyalıoğlu dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper olayla ilgili bulguları aktardı. Kanteper zanlı Erdi Konyalıoğlu’nun 19 Eylül 2019 tarihinde, saat 15.30 raddelerinde, Minareliköy'de faaliyet gösteren Fima isimli market önünde, kendisini, Akdoğan'da sakin müşteki 80 yaşındaki Ramadan Karaca'ya yeğeni Remzi olarak tanıttıktan sonra aracının benzininin bittiğini söyleyip adı edilenden sahte davranışla 1200TL nakit para temin ettiğini söyledi. Kanteper olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine Girne’de tespit edilen zanlı Konyalıoğlu’nun tutuklandığını belirtti. Polis, 13 Ağustos’ta zanlının ayrıca Mağusa’da Salih Gökmen’e kendisini zabıta olarak tanıtıp, sahtekârlıkla 400 TL aldığını belirtti. Polis, zanlının sabıkalarına değinip, tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlı, tutuklu yargılanmaya itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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