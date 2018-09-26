Dolandırıcıların Parayı KKTCye Aktardığı Ortaya Çıktı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde telefonla aradıkları bir kadının altın ve paralarını alarak onu dolandırdıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Çevirme Mahallesi'nde yaşayan H. P.'yi telefonla arayan bir kişi, "kimlik bilgilerinin FETÖ tarafından ele geçirildiğini ve eve polis ekiplerinin geleceğini" söyleyerek telefonu kapattı. Eve giden şüpheliler, H. P.'den ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmesini istedi.

Evdeki bir miktar para ve altını alan şüpheliler evden ayrıldıktan sonra dolandırıldığını anlayan kadın, durumu Akçadağ Jandarma İlçe Komutanlığına bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelilerin bir otelde bulunduklarını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Otel odasında yakalanan zanlıların üzerinde yapılan aramada, kadından aldıkları altın ve paralar ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürülen 4 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan D. S. ve L. B. tutuklandı, diğer zanlılar R. M. ve E. T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında mahkeme, Gürcistan'dan dolandırıcıları yönettiği tespit edilen M. A. ve M. R. E. ile KKTC’ye para aktardıkları belirlenen F. S. ve E. K. hakkında ise arama kararı çıkartarak şüphelilerin hesaplarına tedbir koydu.





