Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99604
ALTIN
236.074
DOLAR
6.1104
STERLİN
8.0559
EURO
7.1908
Google'dan şaşırtıcı tanıtım! Google hikayeler geliyor...
Google'dan şaşırtıcı tanıtım!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Shazam tamamen ücretsiz oldu!
Whatsapp'ta bu sabah bir dönem sona erdi
Whatsapp'ta bu sabah bir dönem...
Çift başlı yılan koruma altına alındı
Çift başlı yılan koruma altına...
Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
Porsche, dizel otomobil üretmeyecek

Dolandırıcıların Parayı KKTCye Aktardığı Ortaya Çıktı

Türkiye’de telefonla aradıkları kadını dolandırdıkları belirlenen 4 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı… İleri soruşturmada zanlıların, ülkemizle de bağlantısı olduğu belirlendi

26 Eylül 2018 Çarşamba 09:56
Dolandırıcıların Parayı KKTCye Aktardığı Ortaya Çıktı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde telefonla aradıkları bir kadının altın ve paralarını alarak onu dolandırdıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Çevirme Mahallesi'nde yaşayan H. P.'yi telefonla arayan bir kişi, "kimlik bilgilerinin FETÖ tarafından ele geçirildiğini ve eve polis ekiplerinin geleceğini" söyleyerek telefonu kapattı. Eve giden şüpheliler, H. P.'den ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmesini istedi.

Evdeki bir miktar para ve altını alan şüpheliler evden ayrıldıktan sonra dolandırıldığını anlayan kadın, durumu Akçadağ Jandarma İlçe Komutanlığına bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelilerin bir otelde bulunduklarını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Otel odasında yakalanan zanlıların üzerinde yapılan aramada, kadından aldıkları altın ve paralar ele geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürülen 4 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan D. S. ve L. B. tutuklandı, diğer zanlılar R. M. ve E. T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında mahkeme, Gürcistan'dan dolandırıcıları yönettiği tespit edilen M. A. ve M. R. E. ile KKTC’ye para aktardıkları belirlenen F. S. ve E. K. hakkında ise arama kararı çıkartarak şüphelilerin hesaplarına tedbir koydu.


 

banner22
Anahtar Kelimeler:
KKTCDOLANDIRCIHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğada katliam sürüyor
Doğada katliam sürüyor
Akıncı’ya göre kapılar açılacak
Akıncı’ya göre kapılar açılacak
Sokaklardaki pislik vatandaşı canından bezdirdi
Sokaklardaki pislik vatandaşı canından bezdirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim