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Dolandırıcılık yapan polis memuruna hapis cezası

11 Aralık 2019 Çarşamba 17:20
Dolandırıcılık yapan polis memuruna hapis cezası

Girne’de 2017 yılında trafik cezasını ödeyeceğini söyleyip bir tanıdığından aldığı 3 bin 800 TL’yi çaldığı gerekçesiyle Girne  Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan polis memuru Osman Akınsel hakkındaki davada dün karar açıklandı.

Sanık, oy birliği ile 3 yıl hapse mahkum edildi.

Sanık hakkındaki kararı okuyan ağır ceza mahkemesi başkanı Fusün Cemaller, sanığın müştekiyi tazmin ettiğini, af edildiğine dair mahkemeye evrak sunduğunu belirterek, bu hususun lehine değerledirildiğini söyledi. 

Cemaller, ancak sanığın polis kimliği altında böylesi bir suç işleyip, toplumun güvenini sarsmasını dikatte aldıklarını belirterek, hapis cezası vermeyi uygun bulduklarını açıkladı.

Başkan Cemaller, sanığı yargılandığı emanetçi tarafından sirkat suçundan 3 yıl hapse mahkum ettiklerini söyledi. 

Polis memuru Osman Akınsel,  sabit radar cezalarını ödeyeceğini söyleyerek önceden tanıdığı R.G.’den  2017 yılı Ağustos-Ekim ayları arasında 3 bin 800 TL almıştı. R.G., 6 Aralık 2017 söz konusu trafik cezaları ile ilgili mazbata gitmesi üzerine durumu fark etmiş,  şikâyetçi olmasının ardından ise Akınsel tutuklanmıştı.
foto>polis

Anahtar Kelimeler:
PolisKKTCHaber
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