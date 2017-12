Dolandırıldılar, evden atıldılar, okula dönmek istiyorlar!

Kıbrıs Postası'ndan Ertuğrul Senova'nın haberine göre; ülkemizde bulunan üniversitelerle anlaşmalı olan yurtdışındaki eğitim acenteleri tarafından 1000 dolar karşılığında, ‘AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’ne gönderilip eğitim alacakları vaadiyle kandırılan ve KKTC’ye gönderilen Afrika kökenli öğrenciler, 12 saati 40 TL’ye çalıştırılarak okul ve ev masraflarını karşılamaya çalışıyor.

KKTC’de eğitim gören tüm Afrika kökenli öğrencilerin haklarını savunmak adına bir araya gelen ve 14 kişiden oluşan “HELP US GO BACK TO SCHOOL” gurubu, yaşadıkları sıkıntıları Kıbrıs Postası’na anlattı.

“BU İNSANLAR BU ÜLKEYE KANDIRILARAK GETİRİLİYOR…”

Paraları kalmaması nedeniyle gidemedikleri okullarına geri dönmek ve eğitimlerini tamamlamak isteyen öğrenciler, ülkeye kandırılarak getirildiklerini şöyle anlatıyor;

“Bu insanlar bu ülkeye kandırılarak getiriliyor. ‘KKTC’ye değil Kıbrıs’a gideceksiniz, Kıbrıs AB’ye üye bir ülkedir. Orada hem okuyup hem de çalışabilir hatta para dahi biriktirebilirsiniz’ şeklinde vaatlerle kandırılıyor. Tamamen mafya üniversitelerin oltalarına takılıyoruz.”

1000 DOLAR KARŞILIĞINDA EĞİTİM TURİZMİ

Ülkemizdeki üniversitelerin özellikle Afrika’da olmak üzere birçok noktada acentelerle anlaşmalı olduğunu belirten öğrenciler, “bu acentelere insanlar Kıbrıs’a gelmeden önce 1000 dolar para veriyor. Bu acenteler hem üniversitelerden hem de öğrencilerden para alıyor. Hep yalan beyanda bulunuyorlar. Bu insanlar da inanıp buraya geliyor” açıklamasında bulundu.

TL ÖDENİP, EURO VE STERLİN ÖDEMENİN ZORLUKLARI…

Okul ve ev masraflarını karşılamak için 12 saatine 40 TL gibi rakamlara çalışmak zorunda kalan öğrenciler, “üniversiteler Euro bazında, kiracılar ise pound bazında ödeme istiyor. Kazandığımız günlük para ise 10 Euro bile etmiyor. Neyi ödeyeceğiz? Okulu mu, evi mi?” diyerek isyan etti.

YÖDAK’LA GÖRÜŞTÜLER

YÖDAK’la görüştüklerini belirten öğrenciler, yetkilerden olumlu cevaplar aldıklarını ve bu yaşananlardan haberdar olmadıklarını öğrendiklerini belirttiler.

“BİR TEK CUMHURBAŞKANI YARDIM EDEBİLİR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmek istediklerini belirten öğrenciler, Cumhurbaşkanı’nın siyasi bir mevkii olmadığını, kendilerine bir tek Akıncı’nın yardım edebileceğini ifade etti.

Devletin bu insanlarla ilgili sorumluluk alması gerektiğini belirten öğrenciler, “eğer bu insanlar ülkeye getiriliyorsa, sorumluluk da alınması gerek” açıklamasında bulundu.

“HELP US GO BACK TO SCHOOL” gurubu üyesi öğrenciler, “biz tekrar okula dönmek ve okulumuzu bitirmek istiyoruz. Gelmeyenlere de yardımcı olalım. Nereye geleceklerini bilsinler” diyerek açıklamasını sonlandırdı.