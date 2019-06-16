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Dolu yağışı tarlalarda zarara neden oldu

Genel Tarım Sigortası ve Tarım Dairesi yetkilileri, yarın bölgeye giderek, incelemelerde bulunacak.

16 Haziran 2019 Pazar 20:57
Dolu yağışı tarlalarda zarara neden oldu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ülkede zarara yol açan olumsuz hava hakkında açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

“Ülkemizi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları bazı bölgelerde zarara yol açtı.

Boğaz, Pınarbaşı, Göçeri, Akçiçek ve Şirinevler bölgesinde etkili olan dolu yağışının, özellikle kavun ve karpuz ekili alanlarda ve bağ alanlarında ciddi zarara neden olduğu Genel Tarım Sigortası’na bildirildi.

Bölgedeki üreticiler, tahıl ekili alanların yüzde 80-90’ının biçilmiş olması dolaysıyla az miktardaki buğday alanlarında da zarar olduğu bilgisini aktardı.

Genel Tarım Sigortası ve Tarım Dairesi yetkilileri, yarın bölgeye giderek, incelemelerde bulunacak.

Kamuoyuna önemle duyurulur.”

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HaberKıbrısDolu
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