Künye
Kıbrıs 20
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polis aracına 3 el ateş ettiler
Polis aracına 3 el ateş...
Evinden 90 adet uyuşturucu hap çıktı!
Evinden 90 adet uyuşturucu hap...
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
"Bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak”
"Bu sefer dükkanına değil kafana...
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!
Gece vakti dehşet saçan alkollü...
Flaş Haber
Gece yarısı feci kaza!
Kapat

Dolu zararı karşılanacak

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı açıklama yaptı.

15 Mayıs 2022 Pazar 22:32
102 Okunma
Dolu zararı karşılanacak

İşte Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklaması;

"Mormenekşe, Mutluyaka,  Muratağa , Sandallar, Atlılar, Alaniçi, Dörtyol, Korkuteli ve Tuzla bölgelerinde bugünkü dolu yağışı zarara yol açtı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ve bölge Tarım Dairesi yetkilileri, dolu yağışından etkilenen bölgeye giderek , incelemelerde bulundu.  

Üreticilerle de biraraya gelen Bakan Oğuz ve beraberindekiler, bölgedeki zararın en kısa zamanda karşılanması amacıyla çalışma başlattı.

Yetkililer, zarar gören bölgelerdeki  üreticilerden tarlalarını kontrol etmeleri ve bağlı bulundukları bölge tarım dairelerine müracaat etmeleri çağrısında bulundu. "

 

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanlığıDoluZarar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de bunu da yaptılar!
KKTC'de bunu da yaptılar!
Rekor yaratacak sıcaklar geliyor!
Rekor yaratacak sıcaklar geliyor!
Led ampul fazla elektrik harcar mı?
Led ampul fazla elektrik harcar mı?










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim