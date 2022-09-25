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"Domates fahiş karla satılıyor"

Ziraat Mühendisleri Odası, ithal domatesin kilosunun maliyetinin 3 buçuk TL olduğunu belirterek, marketlerde 30 ile 35 TL’ye satılmasını eleştirdi ve Hükümeti “fahiş karları” görmezden gelmekle suçladı.

25 Eylül 2022 Pazar 12:00
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"Domates fahiş karla satılıyor"



Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam yaptığı yazılı açıklamada, toptancılık yapan marketlerin kötü kalitedeki domatesleri yüksek fiyatla raflarına koyup, piyasada kaliteli ve yeterli miktarda domates olmadığını savunarak domates ithalinin serbest bırakılması için Tarım Bakanlığı’na baskı yaptığını öne sürdü.

“Market raflarına koydukları kötü kaliteli domateslerdeki esas senaryo, domates kıtlığı var deyip fiyatları da yükselterek ithal domatesteki kar oranını artırmaktır. Bu durum yıllardır böyle ve ithalatçı tüccarlar bu senaryoyu her geçen gün daha da iyi oynamaktadır” diyen Uluçam, market raflarında 30 ile 35 TL/kg olan domatesin fiyatının Mersin’de 1 ile 1.30 TL/kg olduğunu vurguladı.

Navlun ve diğer masraflarla domatesin maliyetinin 3.5 TL/kg olduğunu kaydeden Uluçam, “3.5 TL/kg mal olan domatesi ithalatçı tüccar %100 karla satsa 7 tl/kg olur. Marketçi de ayni kar miktarı ile satış yapsa, tüketici domatesi 10.5 tl/kg satın alabilecektir. Ortaya çıkan fahiş karı hesaplamak zor olmasa gerek. Devlet yönettiğini iddia eden hükümet yetkilileri bu fahiş karları her iki gözlerini de kapatarak görmezden gelmektedir” ifadelerini kullandı.

İthal domatesin kontrolünün beş tüccarın kontrolü altında olduğunu savunan Uluçam, domatesin pahalı olmasının nedeni olarak üretimin azalmasını işaret etti ve yerli üretimin önemine vurgu yaptı.

Ülkede kaliteli domates üretimi yapan birçok üreticinin ürününün tüccarlar tarafından otellere veya Güney Kıbrıs’a pazarlandığını aktaran Uluçam, “Bu ülkede üretici yeteri kadar desteklenmezse, Toprak Koruma Yasası ve Hal Yasası gibi üreticiyi koruyan yasalar yapılmadığı sürece bu topraklar maalesef el değiştirmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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