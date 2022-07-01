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Domateste limit üstü kalıntıya rastlandı

Tarım Dairesi, haftalık gıda analiz sonuçlarını açıkladı.

01 Temmuz 2022 Cuma 16:43
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Domateste limit üstü kalıntıya rastlandı
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Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Tarım Dairesi 10-16 Haziran 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine  göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
           İthal ürünlerde 28 numunede 28 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen  ürüne rastlanılmamıştır.
Yerli ürünlerde 13 numunede 11 numune temiz olup limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanılmıştır.
Mağusa sakinlerinden Abdullah Açıkgöz’e ait Domateste ve Mağusa  sakinlerinden  Muhammed  Coşkun’a ait Domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
 

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