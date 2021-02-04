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"Dominic Raab'tan Oxford aşısı talep ettim, olumlu yaklaştı"

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyarette İngiltere'den "aşı talebinde bulunduğunu" açıkladı.

04 Şubat 2021 Perşembe 16:41
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"Dominic Raab'tan Oxford aşısı talep ettim, olumlu yaklaştı"

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyarette İngiltere'den "aşı talebinde bulunduğunu" açıkladı.

Oxford Üniversitesi tarafından üretilen aşıdan Kıbrıslı Türklere verilmesi talebini Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüşmesinde dile getirdiğini anlatan Tatar, Raab'ın talebe “olumlu yaklaştığını” söyledi. Tatar, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın aşı için çalışma yapacağını kendilerine ilettiğini ifade etti.

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