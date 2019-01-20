Dönmez: Adilane paylaşımından yanayız

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kıbrıs adası etrafındaki doğalgazın adilane paylaşımından yana olduklarını belirtti.

Dönmez Türkiye’nin kimsenin malında ve kaynağında gözü olmadığını ancak kimsenin de gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse Kıbrıs Türk toplumunun hak ve menfaatlerini ihlal etmesine rıza göstermeyeceklerini vurguladı.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaretinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz aramalarına değindi.

Dönmez, Türkiye Petrolleri’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kendisine vermiş olduğu ruhsat alanlarında sismik araştırmalarını yaptığını, belki kısa bir gelecekte ilk sondajın da o bölgede yapılabileceğini söyledi.

Dönmez Kıbrıs adası etrafındaki doğalgazın adilane paylaşımından yana olduklarını belirtti.

Dönmez ‘Özellikle Kıbrıs Rum Kesimi’ni bu vesileyle bir kez daha ikaz etmiş olalım. Biz kendi sahamızda, ekonomik bölgemizde istediğimiz sondaj ve çalışma hakkına sahibiz. Kimsenin malında ve kaynağında da gözümüz yok. Kimsenin de gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Türk toplumunun hak ve menfaatlerini ihlal etmesine de rıza göstermeyeceğimizi ifade ettik. Adilane bir paylaşımdan yanayız.”