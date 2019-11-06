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Dönmez'den sondaj açıklama

06 Kasım 2019 Çarşamba 13:23
Dönmez'den sondaj açıklama

12’nci Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin Akdeniz’de sondaj çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Dönmez, ” Fatih sondaj gemisi Finike’deki sondajını bitirdi, ikmaller için Mersin Taşucu Limanı’na geldi. Birkaç haftalık ikmal ve yenileme çalışmalarından sonra tekrar KKTC’den almış olduğumuz lokasyonda en kısa süre içinde sondajına başlayacak” dedi.

Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemilerinin 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarının sürdüğünü dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

“Yavuz sondaj gemisi de Güzelyurt mevkisinde sondajına birkaç hafta önce başladı. Varsa bulacağız bulduğumuzda da milletimizle paylaşacağız. Biraz sabırlı olmak gerekiyor.”

(BRT/AA)

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Dönmez
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