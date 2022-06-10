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Dönmez: Doğu Akdeniz gazı Türkiye üzerinden pazarlanabilir

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa Enerji Borsaları Birliği (EUROPEX) tarafından Antalya Belek Turizm Merkezi’nde düzenlenen “20. Yıl Buluşması”nda yaptığı konuşmada,  Doğu Akdeniz gazının pazara ulaştırılması konusundaki alternatiflere dikkati çekti.

10 Haziran 2022 Cuma 12:46
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Dönmez: Doğu Akdeniz gazı Türkiye üzerinden pazarlanabilir
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Dönmez, Türkiye’nin güçlü enerji altyapısı ve uluslararası projelerdeki istikrarlı ve güvenilir ortaklığı sayesinde Avrupa’nın enerji arz güvenliğinin sağlanmasına da önemli katkılarda sunduğunu belirtti.

Türkiye’nin 100 bin MW’yi aşan elektrik kurulu gücüyle Avrupa’da altıncı, dünyada 14’üncü sırada yer aldığını ifade eden Dönmez, kurulu gücün yüzde 54’ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu belirtti.

TANAP ve doğal gaz boru hattı TürkAkımı’nın Avrupa’nın enerji arz güvenliği açısından son derece kritik konular olduğuna dikkati çeken Dönmez, “Belki önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz gazının da Türkiye üzerinden pazarlara ulaşmasıyla alakalı yeni adımlar atılabilir” dedi.

EPİAŞ ile daha fazla katılımcının yer aldığı bir enerji piyasası meydana getirdiklerine değinen Dönmez, şeffaf, istikrarlı ve rekabetçi bir ortamda elektriğin ve doğal gazın serbest piyasa şartlarında alım ve satımına imkan sağladıklarını bildirdi. Dönmez, enerji borsalarını bir araya getiren EUROPEX’in gerçekleştirdiği faaliyetlerin, enerji piyasaları için çok kıymetli olduğunu sözlerine ekledi.

EUROPEX Yönetim Kurulu Başkanı Pieter Schuurs, EUROPEX’in başarıda anahtar, borsalar için güçlü bir ses olduğunu söyledi.

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