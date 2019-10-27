Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Google artık onları daha iyi anlayacak!
Google artık onları daha iyi...
Prostat kanserine Türk freni
Prostat kanserine Türk freni
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen

Dönmez: Doğu Akdeniz’de bütün taraflarla iş birliğine açığız

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Doğu Akdeniz’de bütün taraflarla iş birliğine açığız” açıklamasında bulundu.

27 Ekim 2019 Pazar 13:29
Dönmez: Doğu Akdeniz’de bütün taraflarla iş birliğine açığız

CNN Türk’e konuşan Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinn devam edeceğine vurgu yaparak “bizim başkasının toprağında gözümüz yok, biz KKTC’nin vermiş olduğu ruhsat alanında, kendi kıta sahamıszda çalışma yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Doğu Akdeniz'de 5-6 yıldır sismik çalışmalarımızı yapıyorduk. Doğal gaz var mı, yok mu anlamak için sondaj yapmak gerekiyor. 2 gemimizi bunun için gönderdik. Sondajlarına devam ediyor. Kendi kıta sahamızda bunu yapıyoruz. Yavuz sondaj gemimizin sondajını tamamladığı Karpaz bölgesinde ilk sondajımızı yapmış olduk. KKTC'nin vermiş olduğu ruhsat alanı. 

Türkiye Kıbrıslı Türkler'in haklarına hep sahip çıktı bugüne kadar. Aramızda herhangi bir sorun söz konusu değil. Çalışma ve aramalarımıza devam edeceğiz. 

Sismik çalışmalar yapıldıktan sonra doğal gaz bulunma kararı verilen bölgelerde sondaj yapılıyor. Lokasyonlar belirleniyor, önce 2 boyutlu sismik yapılıyor. Bu klasik röntgen filmi gibi. Tomografi dediğimiz şey de sismikte 3 boyutlu gibi. Sondaj işi orada var mı yok mu anlamak için yapılan işlem. Şu an biyopsi aşaması. Bazı yerlerden aldık değerlendirmeler devam ediyor. 

Maliyet, sondaj derinliği ve operasyonun süresine bağlı değişiyor. Gazı ya da petrolü karaya getirmek için boru hattı döşeyeceksiniz. Çok ciddi yatırımlar. Yatırıma değecek doğal gaza dair arkadaşlar ümitliler ama bugünden bir şey demek doğru değil. 

Rum kesimi tutuklamalarla ilgili açıklama yaptı. Ama AB'den teyit eden açıklama yapmadı. Tek taraflı bir karar onu görüyoruz. Biz kendi kıta sahamız diyoruz onlar kendi kıta sahamız diyor. Karadeniz'de biz anlaşmışız, Hazar tartışmalı bir alandır.

Geçtiğimiz yıl belli oranda çözüldü. Ancak Akdeniz'de bir anlaşma söz konusu değil. Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır, Filistin, Kıbrıs Rum kesimi ve KKTC, Ege'ye girince Yunanistan var, Libya var. Bir araya gelip bir mutabakat sağlamış olma durumu yok. 

Doğu Akdeniz'de biz bütün taraflarla iş birliğine açığız. 

CNNTÜRK

banner22
Anahtar Kelimeler:
Fatih Dönmez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağmur sel getirdi
Yağmur sel getirdi
CTP: "Üçlü görüşmeden beklentimiz kalıcı sonuçların ortaya çıkmasıdır"
CTP: "Üçlü görüşmeden beklentimiz kalıcı sonuçların ortaya çıkmasıdır"
Anastasiadis: "Pasaportlar konusunda yasalara aykırı davrandığımın tespit edilmesi halinde istifa ederim"
Anastasiadis: "Pasaportlar konusunda yasalara aykırı davrandığımın tespit edilmesi halinde istifa ederim"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim