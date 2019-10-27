Dönmez: Doğu Akdeniz’de bütün taraflarla iş birliğine açığız

CNN Türk’e konuşan Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinn devam edeceğine vurgu yaparak “bizim başkasının toprağında gözümüz yok, biz KKTC’nin vermiş olduğu ruhsat alanında, kendi kıta sahamıszda çalışma yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Doğu Akdeniz'de 5-6 yıldır sismik çalışmalarımızı yapıyorduk. Doğal gaz var mı, yok mu anlamak için sondaj yapmak gerekiyor. 2 gemimizi bunun için gönderdik. Sondajlarına devam ediyor. Kendi kıta sahamızda bunu yapıyoruz. Yavuz sondaj gemimizin sondajını tamamladığı Karpaz bölgesinde ilk sondajımızı yapmış olduk. KKTC'nin vermiş olduğu ruhsat alanı.

Türkiye Kıbrıslı Türkler'in haklarına hep sahip çıktı bugüne kadar. Aramızda herhangi bir sorun söz konusu değil. Çalışma ve aramalarımıza devam edeceğiz.

Sismik çalışmalar yapıldıktan sonra doğal gaz bulunma kararı verilen bölgelerde sondaj yapılıyor. Lokasyonlar belirleniyor, önce 2 boyutlu sismik yapılıyor. Bu klasik röntgen filmi gibi. Tomografi dediğimiz şey de sismikte 3 boyutlu gibi. Sondaj işi orada var mı yok mu anlamak için yapılan işlem. Şu an biyopsi aşaması. Bazı yerlerden aldık değerlendirmeler devam ediyor.

Maliyet, sondaj derinliği ve operasyonun süresine bağlı değişiyor. Gazı ya da petrolü karaya getirmek için boru hattı döşeyeceksiniz. Çok ciddi yatırımlar. Yatırıma değecek doğal gaza dair arkadaşlar ümitliler ama bugünden bir şey demek doğru değil.

Rum kesimi tutuklamalarla ilgili açıklama yaptı. Ama AB'den teyit eden açıklama yapmadı. Tek taraflı bir karar onu görüyoruz. Biz kendi kıta sahamız diyoruz onlar kendi kıta sahamız diyor. Karadeniz'de biz anlaşmışız, Hazar tartışmalı bir alandır.

Geçtiğimiz yıl belli oranda çözüldü. Ancak Akdeniz'de bir anlaşma söz konusu değil. Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır, Filistin, Kıbrıs Rum kesimi ve KKTC, Ege'ye girince Yunanistan var, Libya var. Bir araya gelip bir mutabakat sağlamış olma durumu yok.

Doğu Akdeniz'de biz bütün taraflarla iş birliğine açığız.

CNNTÜRK