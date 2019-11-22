Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!

Dönmez: Enerji için kablo ve boru hattı çalışmalar devam ediyor

22 Kasım 2019 Cuma 12:04
Dönmez: Enerji için kablo ve boru hattı çalışmalar devam ediyor

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında bir elektrik ve doğal gaz hattı kurulması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Dönmez, TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile KKTC arasında kurulması planlanan doğal gaz ve elektrik hatlarına ilişkin soruya Dönmez, “Çalışmalar devam ediyor. Ada’nın enerji ihtiyacı ile ilgili hem kablo hem boru hattı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Takvim belli değil henüz.” karşılığını verdi.

Dönmez, Trakya’da Norveçli Equinor ve Kanadalı Valeura’nın ortak devam eden çalışmalarına ilişkin de “Keşif çalışmaları devam ediyor ama miktar ve rezerve ilişkin çıkan rakamlar henüz teyit edilmiş değil. Biz söylemeden itibar etmesin kimse.” değerlendirmesinde bulundu.

(BRT/AA)

banner22
Anahtar Kelimeler:
DönmezEnerji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bolat: “Şiddete karşı önleyici tedbirlerin alınmasını istiyoruz
Bolat: “Şiddete karşı önleyici tedbirlerin alınmasını istiyoruz
2. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali İçin Protokol İmzalandı
2. Sinevizyon Uluslararası Kısa Film Festivali İçin Protokol İmzalandı
Türk çocuklar BM kürsüsünden seslendi: Mülteciler meselesinde Türkiye'yi örnek alın
Türk çocuklar BM kürsüsünden seslendi: Mülteciler meselesinde Türkiye'yi örnek alın

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim