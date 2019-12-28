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Dönmez: Hiç kimse biz oyun dışında bırakamaz

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz’de hiç kimsenin kendilerini oyun dışında bırakamayacağını açıklayarak, arama ve sondaj çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

28 Aralık 2019 Cumartesi 12:04
Dönmez: Hiç kimse biz oyun dışında bırakamaz

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz aramalarına ilişkin dğerlendirmelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığındaki İl Danışma Toplantısı’nda konuşan Dönmez , Doğu Akdeniz’de arama ve sondaj çalışmalarının sürdüğünü hatırlatarak , “Farklı odaklardan da anlamsız itirazlar duyuyoruz. Bu itiraz ve oldu-bittilerle bizi Akdeniz’de oyun dışı bırakmaya çalışıyorlar. Bu hayallerin peşinde koşanlar iyi bilsin ki, Akdeniz’de, bizi hiç kimse oyun dışında bırakamaz.” diye konuştu.
Sondaj gemileri Fatih ve Yavuz’un Akdeniz’de yılmadan çalıştığını aktaran Dönmez, şunları söyledi:

“Sadece ülkemizin değil, Kıbrıs Türklerinin de hakkının sonuna kadar savunucusu olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız’ın da açıkça belirttiği gibi Ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan kardeşlerimizin hakkını, hukukunu korumak için gereken her şeyi yapmakta kararlıyız. Yine bu kapsamda Libya ile bir anlaşma yaptık. Böylece bölgedeki istikrar ve barışa da önemli bir katkı sağlamış olacağız. Türkiye olarak ne kimsenin hakkını yiyeceğiz ne de kendi hakkımızdan vazgeçeceğiz. Bu amaçla Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz matkabı aralıksız döndürüyor. Akdeniz’i adeta delik deşik ediyor. Hedefimiz belli, yılmayacağız ve varsa, mutlaka bulacağız.”

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Fatih DönmezHaberKKTC
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