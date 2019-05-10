Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
BD tarihinde bir ilk: Üç...
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...

Dönmez:Tüm taraflardan haklarımıza saygı göstermelerini beklemekteyiz

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz konusunda değerlendirmelerde bulundu.

10 Mayıs 2019 Cuma 08:47
Dönmez:Tüm taraflardan haklarımıza saygı göstermelerini beklemekteyiz
banner44

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon aramalarının bazı ülkelere rahatsızlık verdiğini ifade eden Dönmez, Türkiye ile KKTC’nin hak ve çıkarlarını korumak için atılması gereken bütün adımları, uluslararası hukuk çerçevesinde atmaya devam ettiklerini söyledi.

Dönmez, bakanlık olarak Türkiye’nin ve KKTC’nin Türkiye Petrolleri’ne devrettiği ruhsat sahalarında, ülkenin hak ve menfaatleri doğrultusunda faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, “Doğu Akdeniz’de bir oldubitti yaparak ruhsat sahalarımızdaki arama çalışmalarımıza halel getireceklerini düşünenler büyük yanılgı içerisindedir. Türkiye’nin kendi ruhsat sahasında gerçekleştirdiği sondaj faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan açıklamaları kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bu konu özellikle dış basında çarpıtılarak verilmekte ve Türkiye’nin buradaki haklı tavrına gölge düşüren yayınlar yapılmaktadır” diye konuştu.

banner41
“Fatih” ve “Barbaros Hayreddin Paşa” gemileri tarafından arama ve sondaj faaliyetlerinin uluslararası hukuk çerçevesinde meşru haklara dayandığını vurgulayan Dönmez, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de ifade ettiği üzere Kıbrıs’taki rezervler iki tarafa aittir ve hakça bir paylaşım gerçekleştirilmelidir. Kıta sahanlığımız içerisinde gerçekleştirdiğimiz sismik arama ve sondaj faaliyetlerine saygı duyulmasını bölge içi ve dışı tüm aktörlerden beklemekteyiz”değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, doğal kaynakların barışı, istikrarı ve refahı artırmada önemli bir rol oynayabileceğinin bilincinde olduklarının altını çizerek, yürütülen politikaların da bu bağlamda devam ettiğini anlattı.

Türkiye’nin, Türk milleti ve KKTC’nin haklarını savunmaya devam edeceğini belirten Dönmez, bölgede çatışmanın değil barışın teminatı ve kaynağı olmaya devam edileceğini vurguladı. (BRT/NTV)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Dönmez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat elektrik kesintisi olacak!
Dikkat elektrik kesintisi olacak!
Erhürman: CTP ile görüşmek istenirse kimseyi reddetmeyiz
Erhürman: CTP ile görüşmek istenirse kimseyi reddetmeyiz
Döviz kurlarında son durum
Döviz kurlarında son durum

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim