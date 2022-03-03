Dönüşümlü eğitim son buluyor

Kıbrıs Tür Öğretmeneler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıs Postası TV'de yayınlanan ‘Sabahın Haberleri’ isimli programa telefonla bağlanarak, dönüşümlü eğitimle ilgli konuştu.

“7-14 MART TARİHLERİNDE TÜM OKULLARDA NORMAL EĞİTİME DÖNÜLECEK”

7 ve 14 Mart tarihlerinde kademeli olarak bütün okullarda normal eğitim sürecine dönüleceğini kaydeden Maviş, testlerin de her hafta okullarda devam edeceği konusunda Sağlık Bakanlığı’nın sözü ve çalışması olduğunu kaydetti. Maviş, nüfus nedeniyle 18 okulda 3 günde 1 test yapılacağını da belirtti.

Kaynak : Kıbrıs Postası