Künye
Kıbrıs 32
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
750 Euroyu cebe indirdi
750 bin Euroyu cebe indirdi
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
2 sanığa, 9’ar yıl hapis
2 sanığa, 9’ar yıl hapis
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu tamamlandı
Kapat

Dönüşümlü elektrik kesintileri yapılıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), üretimden kaynaklanan sorun nedeniyle dönüşümlü olarak 1 ile 2 saat arasında kesintiler yapıldığını duyurdu.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 20:27
197 Okunma
Dönüşümlü elektrik kesintileri yapılıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), üretimden kaynaklanan sorun nedeniyle dönüşümlü olarak 1 ile 2 saat arasında kesintiler yapıldığını duyurdu.

KIB-TEK'ten yapılan açıklamada, halkın şebekede her an elektrik varmış gibi davranması istendi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta üç ölüm daha!
Güney Kıbrıs'ta üç ölüm daha!
Günlük bileklik sayısı açıklandı
Günlük bileklik sayısı açıklandı
91'i  yerel 100 pozitif vakaya rastlandı
91'i  yerel 100 pozitif vakaya rastlandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim