Dönüşümlü elektrik kesintileri yapılıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), üretimden kaynaklanan sorun nedeniyle dönüşümlü olarak 1 ile 2 saat arasında kesintiler yapıldığını duyurdu.

KIB-TEK'ten yapılan açıklamada, halkın şebekede her an elektrik varmış gibi davranması istendi.