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Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı

Ülkemize kaçak olarak bulunduğu tespit edilen zanlı O.T.E dün 4.kez mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 10:19
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Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı

Ülkemize kaçak olarak bulunduğu tespit edilen zanlı O.T.E dün 4.kez mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yaşar Pöge olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının 15 Haziran 2021 tarihinde Girne'de meydana gelen "KKTC İkamet İzinsiz Bulunmak" suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis 15 Haziran 2021 tarihinde saat 08.30 raddelerinde Girne'de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde yapılan kontrolde Girne'de sakin zanlının 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren KKTC'de herhangi bir yasal statüsü olmaksızın ikamet etmekte olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının ihraç işlemlerinin devam ettiğini, ayrıca akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair araştırma yapıldığını ifade ederek, pazartesi gününe kadar Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne gözetim altında tutulacağını söyledi.

Polis, zanlıyla ilgili raporun hazırlanabilmesi için 7 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Murat Soytaç, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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