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Dördüncü Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı düzenlendi

Polis Genel Müdürlüğü tarafından “Dördüncü Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı” düzenlendi.

31 Ekim 2022 Pazartesi 18:08
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Dördüncü Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı düzenlendi



Polisten verilen bilgiye göre, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, “Polis Örgütünde Yapısal Dönüşüm İhtiyacı”, “Organize Suçlarla Mücadele ve Bu Mücadelede Olması Gereken İç Örgütlenme Yapısı”, “Güvenlik ve Devriye Hizmetlerinde Modern Yaklaşımlar”, “Polis Örgütünde Denetim Mekanizmasının Güncellenmesi”, “Yazışma Sisteminde Çağdaş Çözümler”, “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi” ve “Polis Genel Müdürlüğü’nün On Yıllık Tedarik Planı” konu başlıkları ele alındı.

Polis Örgütü bünyesinde dördüncüsü gerçekleştirilen çalıştaya; Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Polis Genel Müdür 2. Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu ve polis teşkilatında çeşitli birimlerde görev yapan polis mensupları katıldı.

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Polis Örgütü Geliştirme ÇalıştayıPolisPolis Genel Müdürlüğü
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