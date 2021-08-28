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Dört Başkan adayı arasında uzlaşı sağlandı..!

30 Ağustos Pazartesi günü UBP PM toplantısı YDÜ toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:44
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Dört Başkan adayı arasında uzlaşı sağlandı..!

30 Ağustos Pazartesi günü UBP PM toplantısı YDÜ toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Tüzükle ilgili maddeler 4’e düşürüldü. 6 ilçede planlanan oy verme işlemi ise 2 bölgeye düşürüldü.

İskele bölgesi Mağusa ile birlikte Mağusa'da oylarını kullanacak.

Geriye kalan İlçeler ise Lefkoşa da oylarını kullanacak.

Genel Sekreterlik makamı değişmeyecek.

Yeni üye kayıtları 2 Mayıs tarihine kadar kayıt olanlar oy kullanacak.

UBP Tüzüğünde yer alan 2 yıl da bir olağan kurultayın yapılması yerine, 3 yıl da yapılması ön görüldü.

Anahtar Kelimeler:
UBP
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