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“Dört farklı patronlu bir hükümette ne kadar ileriye gidilebilir?"

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, DP, CTP, HP’den çıkan “dörtlü koalisyona evet” kararının ardından, yaptığı değerlendirmede 'Bu saadet çok uzun sürmez' yorumunu yaptı..

30 Ocak 2018 Salı 11:06
“Dört farklı patronlu bir hükümette ne kadar ileriye gidilebilir?"
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Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, DP, CTP, HP’den çıkan “dörtlü koalisyona evet” kararının ardından, Star Kıbrıs gazetesi'ne değerlendirmede bulundu.

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)ve Demokrat Parti (DP)’nin dörtlü koalisyona “evet” kararlarını, “Çok sürmez” şeklinde yorumladı. Tatar, gerçekçi bir değerlendirme yapmak için henüz çok erken olduğunu kaydetti ancak “dört patronlu” bu koalisyonun ömrünün çok uzun olmadığını ve ülkeyi sıkıntılı günlerin beklediğini belirtti. 

Tatar, Demokrat Parti’nin kendileriyle ılımlı görüşmeler yaptığını ancak YDP ile sıkıntıları olduğunu bildiğini de kaydederek, UBP’nin tüm bu gelişmeler yaşansa da halkın en çok oyunu alan ve 21 vekile sahip parti olduğunu hatırlattı. “UBP’nin hükümet dışında kalması, siyasetin doğasına aykırıdır” diyen Tatar, farkın ortada olduğunu, ancak bunun dikkate alınmadığını ve kurulacak hükümetin çok uzun ömürlü olmayacağını dile getirdi. Tatar, “ Dört farklı patronlu bir hükümetten bahsediyoruz. Bu şekilde ne kadar ileriye gidebilirler? Dört ayrı fikir, dört ayrı patron... Ve bu partilerin ideolojik anlamda da büyük farklılıkları var. Ülkeyi çok sıkıntılı günler beklemektedir. Bu ülke bir erken seçimi daha kaldıramaz. Maliyeti çok büyük olur. Halk da verilen bu karardan memnun değildir, iradesine karşı gelmiştir. Önümüzde bütçe görüşmeleri ve seçim yasası vardır. Çok kolay günler geçireceğimize inanmıyorum” dedi. 

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Son Güncelleme: 30.01.2018 11:20
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Kktc tarihinde.. 2018-01-30 11:36:31

Kktc tarihinde en verimli dönem Sibel Siber bakanlığında yapılan geçiş hükümetinde yapıldı. Menfaatsız, çıkarsız ve farklı görüşler.. buda daha doğru kararlar üretmelerine sebep olur. Bunun değerini bilsinler.. hayırlı uğurlu olsun, diğer partilere de muhalefette hayırlar olsun.. bu arada ubp nin derhal kurultaya gidip parti başkanını değiştirmesi gerekir. Bir dönem daha milletvekili yapsın ki her dönem rahat balayı dönemi yaşasın.

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