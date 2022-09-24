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Dört işletme mühürlendi!

Girne’de faaliyet gösteren yeme içme yerleri ile halk sağlığını etkileyen ticari işletmelerin kontrolleri devam ediyor.

24 Eylül 2022 Cumartesi 16:47
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Dört işletme mühürlendi!



Girne Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

25 Temmuz - 21 Eylül 2022 Tarihleri Arasında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından toplamda 180 işletme, genel hijyen, gıda güvenliği ve halk sağlığı önlemleriyle ilgili denetlendi. Güzellik salonlarının da mercek altına alındığı denetimler halen yoğun şekilde sürdürülmektedir.

Genel ve gıda hijyeni kriterlerinin temel alındığı ve tamamen Halk sağlığının korunmasına yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar durumunda ilgili işletmeler uyarılmakta ve süreli ihbarlar verilerek düznelemeler talep edilmektedir.

Yapılan kontrollerde koşulları uygun olmadığı tespit edilen 3 tane güzellik salonu 1 tane de cafe işletmesi olmak üzere toplam 4 tane işletmenin faaliyetleri durdurularak mühürlenmiştir. Genel hijyen koşullarında eksiklikler olduğu tespit edilen 5 farklı işletmeye de para cezaları kesilmiştir.

Sağlık denetimleri

Geçtiğimiz günler içerisinde yapılan sağlık kontrollerinde, yasal mevzuat ile ilgili eksiklikleri bulunan 4 işletme; Levent Kuaför, Ctone Caven Cafe, Ago Güzellik Salonu, Ayşegül Horan Hair & Beauty Salonu işletmeleri Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından kapatılarak mühürlenmiştir. Sonraki günlerde tüm yasal eksikliklerini tamamlayan 3 işletmenin faaliyetlerine yeniden izin verilmiştir, Ago Güzellik salonu da eksiklerini tamamlama aşamasındadır.

Girne Belediyesinin genel hizmetleri kapsamında olan halk sağlığının korunması adına yasal mevzuat ve bilimsel verilere dayandırlarak gerçekleştirilen hijyen kontrolleri kapsamında eksikleri bulunan 10 tane işletme yazılı olarak uyarılmış; 20 işletmeye de ayrıca eksiklerini gidermemesi halinde kapatma ihbarı verilmiştir.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü'nün konuyla ilgili açıklaması şu şekildedir:

“Girne Belediyesi hizmetleri kapsamında devam eden resmi kontrollerden amacımız toplum sağlığının korunmasıdır. Yaz sezonunun son günlerini geçirdiğimiz bu aylarda gerek güzellik salonu olsun gerek yiyecek işletmesi olsun tüm yasal mevzuat kriterlerini sağlamadan ticari faaliyetin başlamaması gerektiğini tüm esnafımızla yeniden paylaşmak isterim. İnsana hizmet sektörleri olarak tüm işletmelerimizin yasal mevzuat kurallarına ve insan sağlığını gözetecek esaslara uygun şekilde ve de başarıyla faaliyet göstermesi hepimiz için önem taşımaktadır” 

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