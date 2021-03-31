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Dört Lions Kulübü Lapta Huzurevi’ne Bağışta Bulundu

 Dört Lions Kulübü, Yaşlılar Haftası nedeniyle Lapta Huzurevi’ne giysi, gıda ve çay semaveri bağışında bulundu.

31 Mart 2021 Çarşamba 16:50
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Dört Lions Kulübü Lapta Huzurevi’ne Bağışta Bulundu

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü 2020-2021 Dönem Başkanı Pervin Gürler tarafından  yapılan  yazılı açıklamaya göre, İstanbul Ethemefendi Lions, Girne Akdeniz Lions, Girne Ada Lions ve Lefkoşa Merkez Lions Kulüpleri yetkililerinden oluşan heyet bugün Lapta Huzurevi’ni ziyaret ederek bağışladıkları ürünleri teslim ettiler.

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